Силовики жорстоко побили активіста у Мінську: відео
У Мінську тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка. У столиці Білорусі затримали вже понад 140 активістів. У мережі з’явилося відео побиття одного з них правоохоронцями.
Кадри жорстокої атаки протестувальника силовиками в Мінську опублікували у телеграмі "Белсат".
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Інцидент трапився на вулиці Чигладзе.
На відео помітно, як 3 правоохоронці напали на 1 активіста. Вони били його кийками. Протестувальник намагався дати відсіч силовикам або втекти, однак йому це не вдалося.
До слова, у мережі публікують відео, де правоохоронці в Білорусі затримують навіть дітей.
У Мінську силовики били активіста: дивіться відео
Силовики жорстко затримували активіста у Мінську, на Чигладзе: дивіться карту
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