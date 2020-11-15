У Мінську тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка. У столиці Білорусі затримали вже понад 140 активістів. У мережі з’явилося відео побиття одного з них правоохоронцями.

Кадри жорстокої атаки протестувальника силовиками в Мінську опублікували у телеграмі "Белсат".

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Інцидент трапився на вулиці Чигладзе.

На відео помітно, як 3 правоохоронці напали на 1 активіста. Вони били його кийками. Протестувальник намагався дати відсіч силовикам або втекти, однак йому це не вдалося.

До слова, у мережі публікують відео, де правоохоронці в Білорусі затримують навіть дітей.

Важливо! Ще від ранку 15 листопада у центр Мінська почали стягувати водомети та спецтехніку, а силовики почали масові затримання активістів. Наразі правозахисники повідомляють про понад 140 затриманих.

У Мінську силовики били активіста: дивіться відео

Силовики жорстко затримували активіста у Мінську, на Чигладзе: дивіться карту