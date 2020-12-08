Оптимальне використання наявних даних набуває все більшого значення в промисловості. Багато компаній вже усвідомили це і реалізують такі системи самостійно з використанням промислових комп'ютерів.

Хоча цей метод і приносить необхідний результат, він досить витратний при реалізації та вимагає зусиль з підтримки прикладного та системного програмного забезпечення в актуалізованому та захищеному стані. Звичайна обробка даних в цеху часто дорога і ресурсомістка, складно масштабована, не надто безпечна.

З Industrial Edge все простіше, гнучкіше та безпечніше, оскільки відбувається прямий збір даних з устаткування, швидка та безпечна обробка даних прямо в цеху, без затримок на передачу.

Industrial Edge поєднує переваги граничних і хмарних обчислень. Він дозволяє аналізувати або готувати дані для подальшої обробки прямо в цеху на заводі. Оптимізовані дані швидше передаються в хмару, в якій пропонуються широкі можливості для обчислень і зберігання. До того ж використання платформи дозволяє виконувати аналіз за більш тривалий період часу.

Система також здатна працювати без постійного підключення до Інтернету, тому підходить для роботи з конфіденційними даними. Нарешті, відкритість дозволяє розробляти програми на практично будь-яких основних доступних мовах програмування з використанням різних протоколів зв'язку незалежно від цільової апаратної платформи.

Завдяки цим перевагам Industrial Edge в поєднанні з іншими продуктами сімейства Simatic відкриває нові можливості для цифровізації та оптимізації виробництва. Контролери Simatic в поєднанні з аналітикою Industrial Edge забезпечують надійне управління технологічним процесом і, як наслідок, підвищення продуктивності та стабільний прибуток. Крім того, вони створюють надійний фундамент для подальшої автоматизації виробництва.