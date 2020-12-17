Родичі отруєної "Новачком" британки Дон Стерджес подали позов проти Росії до Високого суду у Лондоні. Відповідачами у позові вказані Росія, Міноборони РФ і Головне управління російського Генштабу Збройних сил.

На жаль, подробиць поданого клопотання не розголошують, однак відомо, що розгляд відбудеться згідно з Європейською конвенцією з прав людини. Про це інформує The Mirror.

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Водночас суд може розглянути заяву рідних Стерджес тільки після закінчення розслідування причин її смерті.

Тобто це може статися не раніше наступного року.

Отруєння в Еймсбері: коротко

Після того, як у Великій Британії у місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію, у розташованому неподалік місті Еймсбері стався аналогічний випадок.

До лікарні зі схожими симптомами отруєння потрапили британка, мати трьох дітей Дон Стерджес та її партнер, 45-річний Чарлі Роулі.Це трапилось 30 червня.

Згодом стало відомо, що Стерджес померла. Роулі ж вдалося одужати.

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