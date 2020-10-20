Обласні військові комісаріати Сухопутних військ ЗСУ виплатили сім'ями загиблих курсантів в авіатрощі Ан-26 на Харківщині одноразову матеріальну допомогу. Вона становить понад 1,5 мільйона гривень.

Сім'ям загиблого екіпажу виплатять допомогу після офіційного встановлення обставин та причин трагедії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Гроші сім'ям загиблих курсантів Харківського університету повітряних сил перерахували на банківські картки.

Зауважимо, що Міністерство оборони України для одноразової виплати родинам загиблих спрямувало Сухопутним військам ЗСУ понад 28 мільйонів гривень. Їх розподілили по обласних військкоматах. Відповідні кошти отримали 19 сімей. Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що виплати для родичів загиблих мають бути термінові.

Урядова комісія проводить технічне розслідування катастрофи літака Ан-26. До 25 листопада міністру оборони мають подати результати відповідної роботи.

Зверніть увагу! Єдиний вцілілий в авіакатастрофі В'ячеслав Золочевський 15 жовтня отримав медаль "За військову службу Україні". Хлопець досі перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Однак його самопочуття покращується. Детальніше про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом – читайте тут



Головне про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу.