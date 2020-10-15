Син Трампа перехворів на COVID-19: деталі
COVID-19 виявили у молодшого сина президента США Дональда Трампа – 14-річного Беррона. Він вже перехворів – недуга у дитини пройшла без симптомів.
Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що діагноз у сина підтвердився одразу після того, як захворіла вона і Дональд Трамп. Її заяву опублікували на сайті Білого дому.
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Вона розповіла, що рада за те, що всі перехворіли одночасно. "Ми могли піклуватися один про одного і провести час разом", – сказала перша леді.
На щастя, він сильний підліток, у нього не проявилися симптоми,
– розповіла про сина Меланія Трамп.
Пізніше Беррон Трамп здав ще один тест на коронавірус – він виявився негативним.
Як перехворіла на COVID-19 перша леді
Меланія Трамп зазначила, що перенесла хворобу важче, ніж син. Вона відчувала слабкість, ломоту в тілі, мала кашель і головний біль. Також вона весь час відчувала втому.
Вона також вже здала останній тест на COVID-19, який виявився негативним.
Що відомо про COVID-19 у Трампів
- Про те, що Дональд Трамп та його дружина Меланія інфікувалися коронавірусом стало відомо 2 жовтня 2020 року. Президента госпіталізували в стаціонар у військово-медичному госпіталі.
- 5 жовтня Трампа виписали з лікарні. Він повернувся у Білий дім, а вже 10 жовтня провів передвиборчий мітинг.
- Згодом стало відомо, що президента США лікували експериментальним медичним препаратом. Цей лікувальний засіб складався з антитіл людей, які одужали від COVID-19.
- Журналісти провели розслідування та виявили, що 3-денне лікування Дональда Трампа могло коштувати американцям понад 100 тисяч доларів.