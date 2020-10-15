COVID-19 виявили у молодшого сина президента США Дональда Трампа – 14-річного Беррона. Він вже перехворів – недуга у дитини пройшла без симптомів.

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що діагноз у сина підтвердився одразу після того, як захворіла вона і Дональд Трамп. Її заяву опублікували на сайті Білого дому.

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Вона розповіла, що рада за те, що всі перехворіли одночасно. "Ми могли піклуватися один про одного і провести час разом", – сказала перша леді.

На щастя, він сильний підліток, у нього не проявилися симптоми,

– розповіла про сина Меланія Трамп.

Пізніше Беррон Трамп здав ще один тест на коронавірус – він виявився негативним.

Як перехворіла на COVID-19 перша леді

Меланія Трамп зазначила, що перенесла хворобу важче, ніж син. Вона відчувала слабкість, ломоту в тілі, мала кашель і головний біль. Також вона весь час відчувала втому.

Вона також вже здала останній тест на COVID-19, який виявився негативним.

Що відомо про COVID-19 у Трампів