Синод Кіпрської православної Церкви 25 листопада визнав автокефалію Православної церкви України. Це вже 4 церква, яка визнає помісну ПЦУ.

Синод на засіданнях 23 і 25 листопада вирішив не виступати проти рішення архієпископа Хризостом II, який назвав Епіфанія як предстоятеля української церкви. Про це повідомили у пресслужбі Кіпрської церкви.

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Відтак Синод оприлюднив комюніке про визнання автокефалії ПЦУ

Синод очікує широкого обговорення зі спільною участю для подолання кризи, яка загрожує розколом Церкви Христової,

– зауважили у повідомленні.

Що цьому передувало

У жовтні предстоятель Православної церкви Кіпру під час літургії згадав в Диптиху ім'я Епіфанія як предстоятеля автокефальної ПЦУ.

Відтак Кіпрська церква стала 4 церквою, що визнає помісну ПЦУ.

Раніше ПЦУ визнали Вселенський патріархат, церква Греції і Олександрійський патріархат.