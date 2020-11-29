В Україні 30 листопада буде ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують її майже у всіх регіонах, крім південно-східних областей.

Рятувальники навіть оголосили жовтий рівень небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Важливо Львів припорошило снігом: чарівні фото та відео В яких областях буде ожеледиця 30 листопада Одеській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Черкаській;

Полтавській. Там протягом 30 листопада прогнозують значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу. На Півдні та Сході України очікуються сильні пориви вітру 15 – 20 метрів в секунду. Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– зазначили у ДСНС. Актуально В Україну суне негода: останні дні листопада будуть сніжними та холодними Якою буде погода взимку Синоптик Леонід Горбань розповів, що погода взимку буде періодично змінюватись . У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу.

. У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу. На початку грудня середня температура становитиме +4...+5 градусів. Щоправда, можливі також і морози. Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10...-13 градусів.

середня температура становитиме +4...+5 градусів. Щоправда, можливі також і морози. Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10...-13 градусів. На початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля. До останнього дня Різдва обіцяють відлигу, а вже після 9 січня починатимуться морози.

прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля. До останнього дня Різдва обіцяють відлигу, а вже після 9 січня починатимуться морози. У лютому також буде морозна погода. Однак детальнішого прогнозу наразі синоптики не дають.