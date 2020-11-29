Синоптики попередили про сильну ожеледицю в Україні
В Україні 30 листопада буде ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують її майже у всіх регіонах, крім південно-східних областей.
Рятувальники навіть оголосили жовтий рівень небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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В яких областях буде ожеледиця 30 листопада
- Одеській;
- Миколаївській;
- Кіровоградській;
- Черкаській;
- Полтавській.
Там протягом 30 листопада прогнозують значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу. На Півдні та Сході України очікуються сильні пориви вітру 15 – 20 метрів в секунду.
Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,
– зазначили у ДСНС.
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Якою буде погода взимку
- Синоптик Леонід Горбань розповів, що погода взимку буде періодично змінюватись. У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу.
- На початку грудня середня температура становитиме +4...+5 градусів. Щоправда, можливі також і морози. Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10...-13 градусів.
- На початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля. До останнього дня Різдва обіцяють відлигу, а вже після 9 січня починатимуться морози.
- У лютому також буде морозна погода. Однак детальнішого прогнозу наразі синоптики не дають.
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