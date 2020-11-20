Система автофіксації почала штрафувати водіїв "євроблях": як це працює
Система автофіксації порушень правил дорожнього руху з 19 листопада почала фіксувати порушення, скоєні за участі автомобілів на іноземній реєстрації. Це стосується як іноземців, так й українців, що користуються "євробляхами".
Тепер дороги України стали трішки безпечнішими, оголосив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Цікаво Відеофіксація порушень ПДР в Україні: кого штрафуватимуть
Як працюватиме система:
- Тут будуть взаємодіяти Держприкордонслужба й нацполіція. При в'їзді в Україну прикордонник вноситиме в базу даних номер автівки, ім'я того, хто на ній в'їжджає, і його паспортні дані.
- Після цього працівники поліції після моніторингу даних з систем автофіксації зможуть знайти в базі даних іноземця за номером автомобіля.
- Якщо порушення скоїв таки іноземець, то під час виїзду з України прикордонники пропонуватимуть йому оплатити штраф. В іншому разі йому заборонять виїзд з України до оплати штрафу.
- Якщо мовиться про порушення з боку українця на "євробляхах", то все діятиме у звичному режимі – йому відправлять повідомлення про порушення, а в разі неоплати документи відправлять в Держвиконавчу службу, щоб вирахувати штраф шляхом арешту майна чи банківських рахунків.
Скажу також, що далеко не у всіх країнах Європи й Азії діє система, що дозволяє притягувати до відповідальності водіїв, які приїжджають в країну на авто з іноземною реєстрацією. Та ми в Україні це зробили,
– похвалився Антон Геращенко.
Перші іноземці-порушники
До слова, у перший день роботи 19 листопада система автофіксації порушень вже зафіксувала два такі:
- громадянин Білорусі – на 38 кілометрів за годину перевищив швидкість на трасі Київ – Одеса,
- громадянин Молдови – на 24 кілометри за годину перевищив швидкість у Києві на Південному мосту.
Поділитися новиною