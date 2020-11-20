Система автофіксації порушень правил дорожнього руху з 19 листопада почала фіксувати порушення, скоєні за участі автомобілів на іноземній реєстрації. Це стосується як іноземців, так й українців, що користуються "євробляхами".

Тепер дороги України стали трішки безпечнішими, оголосив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Цікаво Відеофіксація порушень ПДР в Україні: кого штрафуватимуть

Як працюватиме система:

Тут будуть взаємодіяти Держприкордонслужба й нацполіція. При в'їзді в Україну прикордонник вноситиме в базу даних номер автівки, ім'я того, хто на ній в'їжджає, і його паспортні дані.

Після цього працівники поліції після моніторингу даних з систем автофіксації зможуть знайти в базі даних іноземця за номером автомобіля.

Якщо порушення скоїв таки іноземець, то під час виїзду з України прикордонники пропонуватимуть йому оплатити штраф. В іншому разі йому заборонять виїзд з України до оплати штрафу.

Якщо мовиться про порушення з боку українця на "євробляхах", то все діятиме у звичному режимі – йому відправлять повідомлення про порушення, а в разі неоплати документи відправлять в Держвиконавчу службу, щоб вирахувати штраф шляхом арешту майна чи банківських рахунків.

Скажу також, що далеко не у всіх країнах Європи й Азії діє система, що дозволяє притягувати до відповідальності водіїв, які приїжджають в країну на авто з іноземною реєстрацією. Та ми в Україні це зробили,

– похвалився Антон Геращенко.

Перші іноземці-порушники

До слова, у перший день роботи 19 листопада система автофіксації порушень вже зафіксувала два такі: