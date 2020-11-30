Раніше показником для запровадження локдауну була цифра у 30 тисяч хворих за добу. Однак якщо система буде готова, показник може змінитись.

За яких умов зміниться позначка для введення локдауну

Щодня Україна нарощує потужність медичної системи. Про це заявив голова Комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє ТСН.

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Якщо система буде готова і до 30 тисяч, то і ця цифра зміниться,

– наголосив Радуцький.

Однак політик додав, що наразі червоним прапорцем та передумовою для введення локдауну є цифра у 30 тисяч хворих. За словами нардепа, поки така цифра є критичною для системи.

Радуцький наголосив, що не можна чекати позначки 30 тисяч. Питання "зупинки країни" обговорюватимуть, коли буде 25 – 26 тисяч хворих на добу.

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Вже після цього Кабінет міністрів, за постановою Верховної Ради, матиме 7 днів, аби попередити про карантин і підготуватися до введення локдауну. Радуцький підсумував, що наразі МОЗ вивчає, чи дав карантин вихідного дня результати.

Як змінювалась позначка для введення локдауну