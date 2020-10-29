Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Конституційного суду України про скасування е-декларування. Він засудив таке рішення суду та заявив, що Україна його не сприйме.

Про те, що е-декларування не скасують, Зеленський заявив на початку засідання РНБО, пише 24 канал

Ми повинні не допустити, щоб цю проблему вирішувала вулиця на свій розсуд, ані щоб будь-яке інше рішення Конституційного суду будло використане ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном,

– сказав президент.

За словами Зеленського, скасування кримінальної відповідальності за свідоме порушення при е-декларуванні ніколи не сприйме ні українське суспільство, ні Європейський Союз. Крім того, ЄС вже посилає чіткі сигнали щодо рішення Конституційного суду.

Промова Зеленського на засіданні РНБО: відео

Новина доповнюється...