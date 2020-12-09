У НАБУ не виступають за позбавлення волі через неправдиве декларування. Однак м'яка санкція за відповідні дії дає органам досудового розслідування та суду лише 2 роки для притягнення до відповідальності.

Тобто за 2 роки потрібно встигнути провести розслідування, а прокуратура повинна забезпечити підтримання державного обвинувачення. Водночас повинен бути вирок суду. Про це в спецефірі 24 каналу з нагоди Дня боротьби з корупцією розповів директор НАБУ Артем Ситник.

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Він зазначив, що якщо брати до уваги активи, які перебувають в Україні, то 2 років для розслідування більше, ніж достатньо. Однак топ-чиновники віддають перевагу активам, які перебувають за кордоном, зауважив Артем Ситник.

Найоптимістичніше швидке виконання міжнародно-правового доручення може тривати 6 –7 місяців. А якщо говорити про інші офшорні зони, наприклад про Панаму – це півтора 2 роки,

– повідомив очільник НАБУ.

За його словами, у НАБУ лише доведуть факт того, що є активи, які не включені в декларацію і "подякують". Деякі політики говорять про посадки, однак умисно позбавляють ефективних інструментів боротьби з корупцією, наголосив директор Національного антикорупційного бюро України.

Також Артем Ситник нагадав, що відповідальність за недекларування – це відносно невеликий сегмент справ, який розслідує НАБУ.

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Закон щодо неправдивого декларування: головне

4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за неправдиве декларування. Наразі за брехню про статки передбачено штраф та обмеження волі.

Зокрема, внесення в декларації недостовірних відомостей сумою від 1 до 8,5 мільйона гривень каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень. Або – громадськими роботами з позбавленням права обіймати окремі посади на термін до 3 років.

гривень каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень. Або – громадськими роботами з позбавленням права обіймати окремі посади на термін до 3 років. У випадку, якщо чиновник не вкаже статки на понад 8,5 мільйона – сума штрафу збільшиться до 85 тисяч гривень. Також є ймовірність обмеження волі до 3 років з позбавленням права на певні посади.

– сума штрафу збільшиться до 85 тисяч гривень. Також є ймовірність обмеження волі до 3 років з позбавленням права на певні посади. Водночас НАЗК розкритикувало документ. В агентстві зазначили, що він не загрожує корупціонерам ув'язненням, а створює для них "санітарні" умови.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав відповідний законопроєкт 7 грудня .