Директор НАБУ прокоментував скандальне рішення Конституційного Суду, яке фактично скасовує відповідальність чиновників за незаконне збагачення. Артем Ситник додав, що судді, які ухвалювали це рішення, мали конфлікт інтересів.

Ситник пояснив, що судді "фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності". Про це директор НАБУ сказав в ефірі "Радіо Свобода".

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Він зауважив, що у тих кримінальних провадженнях НАБУ, які довелося зупинити через рішення КСУ, фігурують й самі судді Конституційного Суду.

Це не перше рішення, спрямоване проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично частина цих справ (які розслідувало НАБУ) стосується суддів Конституційного суду,

– заявив очільник НАБУ.

Ситник не назвав конкретних прізвищ суддів КСУ, які фігурують у провадженнях НАБУ, проте зазначив, що щодо цих суддів НАЗК провело "повну перевірку".

Реакція на скандальне рішення КСУ: головне

В Євросоюзі занепокоєні рішеннями Конституційного Суду щодо скасування е-декларування. Це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму для України.

Посли G7 наголосили, що стривожені такими новинами. Вони зауважили, що Україна досягла значного прогресу, впроваджуючи після Революції Гідності антикорупційні реформи, однак зараз може зробити крок у минуле.

Володимир Зеленський скликав екстрену нараду РНБО 29 жовтня. Президент України засудив таке рішення суду та заявив, що Україна його не сприйме. Також він додав, що система е-декларування в Україні буде працювати.

Під будівлею Конституційного Суду України 30 жовтня відбувся протест. Люди мітингували через рішення КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу