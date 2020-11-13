Ситник розповів, коли можуть поновити відповідальність за брехню в деклараціях
Артем Ситник заявив, що якщо до кінця 2020 року Україна не врегулює відповідальність за недостовірне е-декларування, то ця норма зможе набути чинності не раніше 2022 року. Наразі усі справи, як розслідувалися за цією статтею, закривають.
Що сказав Ситник
Чиновники, які внесуть у декларації інформацію про свої доходи за 2020 рік, можуть уникнути відновідальності. Про це Ситник повідомив 13 листопада на онлайн-конференції, повідомляє 24 канал.
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Може виникнути така ситуація, що Рада не встигає і ухвалює закон (про відповідальність за брехню в деклараціях – 24 канал), приміром, 20 січня. Чиновники подадуть декларації на новий рік, умовно до 20 січня і фактично до цих декларацій за 2020 рік не можна буде застосовувати статтю,
– пояснив Ситник.
У випадку, якщо парламент не встигне до 31 грудня відновити статтю, то можливість імплементації закону з'явиться лише у квітні 2022 року.
За словами Ситника, рішення про скасування відповідальності за брехню у деклараціях – частина великого плану. Його почали реалізовувати ще в лютому 2019 року.
Тоді, мовляв, була ціла низка послідовних рішень: скасування відповідальності за незаконне збагачення, повноважень НАБУ щодо подання позовів про визнання угод нечинними, а також визнання незаконним призначення Ситника директором антикорупційного бюро.
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