Артем Ситник заявив, що якщо до кінця 2020 року Україна не врегулює відповідальність за недостовірне е-декларування, то ця норма зможе набути чинності не раніше 2022 року. Наразі усі справи, як розслідувалися за цією статтею, закривають.

Що сказав Ситник

Чиновники, які внесуть у декларації інформацію про свої доходи за 2020 рік, можуть уникнути відновідальності. Про це Ситник повідомив 13 листопада на онлайн-конференції, повідомляє 24 канал.

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Може виникнути така ситуація, що Рада не встигає і ухвалює закон (про відповідальність за брехню в деклараціях – 24 канал), приміром, 20 січня. Чиновники подадуть декларації на новий рік, умовно до 20 січня і фактично до цих декларацій за 2020 рік не можна буде застосовувати статтю,

– пояснив Ситник.

У випадку, якщо парламент не встигне до 31 грудня відновити статтю, то можливість імплементації закону з'явиться лише у квітні 2022 року.

За словами Ситника, рішення про скасування відповідальності за брехню у деклараціях – частина великого плану. Його почали реалізовувати ще в лютому 2019 року.

Тоді, мовляв, була ціла низка послідовних рішень: скасування відповідальності за незаконне збагачення, повноважень НАБУ щодо подання позовів про визнання угод нечинними, а також визнання незаконним призначення Ситника директором антикорупційного бюро.

Зверніть увагу! 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення про скасування кримінальної відповідальності за неправдиві дані в е-деклараціях. Так, суд фактично дозволив чиновникам брехати про власні статки. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вніс законопроєкт щодо відновлення скасованої статті. Детальніше про скандальне рішення суду – читайте тут.