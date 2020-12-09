Україна роками продовжує боротися з корупцією. Зокрема у 2014 році влада заявляла, що держава має стати зоною потужної антикорупційної операції. Та досі українці не бачать результату численних реформ.

Директор НАБУ Артем Ситник зауважив, що ще 5 років тому прогресу не було. Наразі ситуація інша. Про це він повідомив в ефірі спецвипуску до Дня боротьби з корупцією на 24 каналі.

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Перший крок для подолання корупції

За його словами, зараз є багато гучних справ, які активно розслідують.

Те, що такі справи з'явилися – це перший крок в антикорупційній реформі. Зараз потрібно зробити останній, але найважливіший крок – це завершити розслідування,

– зазначив Ситник.

Він також додав, що їхнє незавершення – це випробування щодо політичної волі виборців.

Який механізм працює

Директор НАБУ зауважив, що потрібно дотримуватися ланцюгового принципу. "Ми зробили свою роботу, задокументували її, передали прокурору. Він теж зробив свою роботу. Потім передав її в суд, який ухвалив рішення. Тільки так цей механізм працює", – сказав Ситник.

Спецефір до Дня боротьби з корупцією на 24 каналі: дивіться відео

Розкриття корупційних злочинів в Україні: цифри

У 2020 році кількість переданих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами збільшилась на 40% ( від 1 291 (у 2019 році) – до 1 764).

Всього за корупцію в Україні засудили 408 осіб.

До кримінальної відповідальності притягнули 2 937 людей, з них 923 – правоохоронці, 165 – депутати різних рівнів, 21 – прокурор.

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