Питання про звільнення директора НАБУ Артема Ситника вже обговорюють кілька місяців. Глава КСУ запевняв, що його призначення – неконституційне. Сам Ситник прокоментував свою ймовірну відставку та відповів, які у нього плани.

Він запевнив, що ефективна робота НАБУ не залежить лише від його присутності на посаді. Ситник сказав в ефірі спецвипуску до Дня боротьби з корупцією на 24 каналі, що не збирається залишати посаду.

Цікаво Призначення нового директора НАБУ поки неактуальне, – Малюська

Так, звичайно, я залишаюсь. Керівництво залишається, детективи залишаються і сподіваюсь, що це все ще буде довго – з Ситником чи без,

– запевнив директор НАБУ.

За його словами, орган не повинен прив'язуватись до конкретного прізвища чи особи. "Важливо, хто буде першим керівником, щоб запустити процес. Ми повинні запустити його так, аби він діяв автоматично, без прив'язки до конкретної особи", – підсумував Ситник.

Спецефір до Дня боротьби з корупцією на 24 каналі: дивіться відео

Ймовірна відставка Ситника: коротко