Ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі є критичною. Однак там продовжують приховувати реальну кількість заражених.

Лікарні на окупованому Донбасі переповнені. Соціальне дистанціювання та масковий режим не діють. Про це заявив представник омбудсмена у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці у фейсбуці.

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Наразі медики на окупованих територіях переважно ставлять пацієнтам три діагнози: ГРВІ, пневмонія, коронавірус. Людей з ГРВІ та пневмонією медики відпроваджують додому.

Окупанти продовжують ускладнювати ситуацію