Ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі стала критичною, – представник омбудсмена
Ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі є критичною. Однак там продовжують приховувати реальну кількість заражених.
Лікарні на окупованому Донбасі переповнені. Соціальне дистанціювання та масковий режим не діють. Про це заявив представник омбудсмена у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці у фейсбуці.
Зверніть увагу В Україні оновили карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку
Наразі медики на окупованих територіях переважно ставлять пацієнтам три діагнози: ГРВІ, пневмонія, коронавірус. Людей з ГРВІ та пневмонією медики відпроваджують додому.
Окупанти продовжують ускладнювати ситуацію
- Незважаючи на кількість заражених, окупанти продовжують процес російської паспортизації для жителів Донбасу. Для цього їх системно вивозять у Ростовську область.
- Окрім того, самопроголошена влада проводить масові заходи для сотень відвідувачів.