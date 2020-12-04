Упродовж минулої доби 3 грудня проросійські бойовики на Донбасі аж 9 разів порушували режим припинення вогню. Це другий такий випадок від початку перемир'я. Лише 5 листопада було більше – 11 порушень.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 4 грудня повідомив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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Де та з чого били бойовики 3 грудня

Поблизу Водяного бойовики обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Крім того, неподалік, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, окупанти 4 рази проводили дистанційне мінування місцевості перед позиціями ОС.

В районі Шумів і Авдіївки проросійські найманці здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Опитного бойовики били з підствольного гранатомета.

Вогонь у відповідь українські воїни не відкривали.

На щастя, бойових втрат і поранень серед захисників України не було.

Якою була ситуація від початку доби 4 грудня

Окупанти лише 1 раз порушили перемир'я.

порушили перемир'я. Обстріл українських позицій відбувся поблизу Водяного .

. Бойовики використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-міліметрові міномети.

Вогневі дії противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

У Штабі додали, що про застосування збройними формуваннями Росії заборонених зразків важкого озброєння вони повідомили представників ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону Спільного центру контролю та координації.

Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, – підсумували у пресцентрі Об'єднаних сил.