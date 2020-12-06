Упродовж минулої доби 5 грудня бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. На щастя, бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 6 грудня повідомили у пресцентрі Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.

Якою була ситуація напередодні Бойовики цинічно стріляли біля Водяного з мінометів: український боєць отримав поранення

Де та які відбувалися порушення 5 грудня

Неподалік Шумів бойовики застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецької зброї.

Поблизу Водяного обстріли відбувалися з протитанкових ракетних комплексів.

У передмісті Авдіївки та поблизу Південного окупанти відкривали вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі Авдіївки та Мар'їнки бойовики згодом використали і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Про усі обстріли з боку бойовиків Україна повідомила ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону СЦКК.

Зверніть увагу! Від початку поточної доби 6 грудня уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Жодних порушень у районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксовано не було.

Ситуація в районі проведення ООС залишається стабільною. Усе контролюють українські захисники. Наші військовослужбовці у повному обсязі виконують завдання за призначенням і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника,

– наголосили у Штабі.

Що відбувається на Донбасі станом на ранок 6 грудня: дивіться відео зведення пресцентру ОС

Зауважимо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу