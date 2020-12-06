Чергові загострення на Донбасі: працювали снайпери та протитанкові ракетні комплекси
Упродовж минулої доби 5 грудня бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. На щастя, бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 6 грудня повідомили у пресцентрі Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.
Якою була ситуація напередодні Бойовики цинічно стріляли біля Водяного з мінометів: український боєць отримав поранення
Де та які відбувалися порушення 5 грудня
- Неподалік Шумів бойовики застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецької зброї.
- Поблизу Водяного обстріли відбувалися з протитанкових ракетних комплексів.
- У передмісті Авдіївки та поблизу Південного окупанти відкривали вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
- У районі Авдіївки та Мар'їнки бойовики згодом використали і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.
Про усі обстріли з боку бойовиків Україна повідомила ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону СЦКК.
Ситуація в районі проведення ООС залишається стабільною. Усе контролюють українські захисники. Наші військовослужбовці у повному обсязі виконують завдання за призначенням і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника,
– наголосили у Штабі.
Що відбувається на Донбасі станом на ранок 6 грудня: дивіться відео зведення пресцентру ОС
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