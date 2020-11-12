Протягом 11 листопада війська окупанта 3 рази порушили домовленості ТКГ. Гатили біля Пісків, Водяного та Кам’янки. У результаті ворожих атак один український захисник отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Однак бойовики продовжують порушувати домовленості, повідомляють у фейсбуці штабу ООС.

Читайте також Відбулося чергове засідання ТКГ по Донбасу: про що домовились

За добу 11 листопада збройні формування Росії 3 рази обстріляли українські позиції.

Де та з якої зброї гатили бойовики

біля Пісків ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета;

ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета; поблизу Водяного – міномета калібру 82 міліметри;

– міномета калібру 82 міліметри; неподалік Кам’янки – зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

На жаль, унаслідок обстрілу український військовий отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний.

Яка ситуація від початку доби 12 листопада

На усіх ділянках фронту тиша. У зоні відповідальності української бійців збройної провокації чи пострілу не зафіксували.

Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим припинення вогню. Українська сторона його дотримується, а російська постійно порушує.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу