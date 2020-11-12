Бойовики тричі обстріляли позиції українських захисників: є поранений
Протягом 11 листопада війська окупанта 3 рази порушили домовленості ТКГ. Гатили біля Пісків, Водяного та Кам’янки. У результаті ворожих атак один український захисник отримав поранення.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Однак бойовики продовжують порушувати домовленості, повідомляють у фейсбуці штабу ООС.
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За добу 11 листопада збройні формування Росії 3 рази обстріляли українські позиції.
Де та з якої зброї гатили бойовики
- біля Пісків ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета;
- поблизу Водяного – міномета калібру 82 міліметри;
- неподалік Кам’янки – зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.
На жаль, унаслідок обстрілу український військовий отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний.
Яка ситуація від початку доби 12 листопада
На усіх ділянках фронту тиша. У зоні відповідальності української бійців збройної провокації чи пострілу не зафіксували.
Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.
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