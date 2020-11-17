Протягом минулої доби понеділка, 16 листопада, на Донбасі майже увесь день спостерігалася тиша. Лише ввечері російські найманці влаштували стрільби неподалік Гнутового.

Бойових втрат чи поранень серед українських військових ніхто не отримав, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Обстановка в районі проведення Операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням,

– запевнили в штабі.

Впродовж усього дня на Донбасі спостерігалася тиша. Лише ввечері бойовики відкрили вогонь у бік Гнутового зі стрілецької зброї. Обстріл вели з тимчасово окупованого села Пікузи.

Втім, вже в ніч проти 17 листопада на лінії фронту знову стало спокійно. Станом на 7 ранку ворожих обстрілів не зафіксовано.

"Підрозділи Об'єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Слава Україні!" – запевнили в штабі ООС.



Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу