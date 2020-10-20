Окупанти обстріляли Світлодарськ та Майорськ: що відомо
Бойовики на Донбасі від початку доби 20 жовтня двічі порушили режим припинення вогню. Гатили поблизу Світлодарська та Майорська. На щастя, втрат серед українських військових немає.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксували ворожі обстріли. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.
Читайте також Українські військові тренуються знищувати ворожі безпілотники: захопливе відео
Бойовики стріляли з вогнепальної зброї біля Світлодарська та Майорська.
Ворожі постріли не несли загрози життю та здоров'ю українських бійців, тому вони вогонь у відповідь не відкривали.
У штабі також наголошують, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.
Крім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил ремонтують житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 16 об’єктах.