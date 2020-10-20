Бойовики на Донбасі від початку доби 20 жовтня двічі порушили режим припинення вогню. Гатили поблизу Світлодарська та Майорська. На щастя, втрат серед українських військових немає.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксували ворожі обстріли. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Бойовики стріляли з вогнепальної зброї біля Світлодарська та Майорська.

Ворожі постріли не несли загрози життю та здоров'ю українських бійців, тому вони вогонь у відповідь не відкривали.

У штабі також наголошують, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Крім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил ремонтують житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 16 об’єктах.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню . Однак бойовики постійно його порушують. Вперше війська окупанта прицільно обстріляли позиції українських військових 6 вересня. Тоді загинув боєць ЗСУ.



Карта ООС й окупованої частини Донбасу / 24 канал