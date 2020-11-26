На Донбасі 26 листопада бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали вогонь з великокаліберного кулемета біля Мар'їнки

Втрат та поранень в українському війську немає

В Об'єднаних силах зазначили, що дотримуються домовленостей від 27 липня 2020 року. Про ситуацію на лінії розмежування штаб ООC повідомив у фейсбуці.

Важливо Чому у ЗСУ не відповіли російським снайперам на вбивство українського воїна

Втрат та поранень серед українських військових, на щастя, немає.

Тим часом, українські сапери розмінували більше ніж 10 гектарів території. Вони знайшли 155 вибухонебезпечних предметів.

Зверніть увагу! За попередню добу 25 листопада проросійcькі бойовики одразу три рази порушили режим припинення вогню.

Раніше під Авдіївкою загинув український військовий

Зазначимо, що 24 листопада під Авдіївкою загинув український військовий. 31-річного В'ячеслава Мінкіна вбила куля ворожого снайпера. Українська делегація у Тристоронній контактній групі вимагає від Росії розслідувати злочин та покарати винних.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу