Бойовики 9 разів стріляли по українських позиціях – в ООС кажуть: ситуація контрольована
Російські найманці на Донбасі за 28 листопада одразу 9 разів порушили перемир'я. Застосовували міномети, гранатомети й безпілотники. На щастя, з українських воїнів ніхто не постраждав.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими підрозділами, запевнили в штабі Операції Об'єднаних сил.
Важливо У Фастові попрощались із загиблим під Авдіївкою В'ячеславом Мінкіним: фото
Порушення перемир'я з боку бойовиків:
- поблизу Новолуганського – бойовики стріляли з великокаліберного кулемета;
- біля Південного – дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік від Водяного – ворог одразу 4 рази порушив перемир'я, застосовувавши міномети калібру 120 і 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю;
- крім того, біля Водяного бойовики здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.
На Приазов'ї безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування. Українські засоби радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник подавили.
Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не було. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням,
– запевнили в штабі.
Зведення зі штабу ООС про добу на Донбасі: дивіться відео
Поділитися новиною