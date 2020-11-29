Російські найманці на Донбасі за 28 листопада одразу 9 разів порушили перемир'я. Застосовували міномети, гранатомети й безпілотники. На щастя, з українських воїнів ніхто не постраждав.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими підрозділами, запевнили в штабі Операції Об'єднаних сил. Важливо У Фастові попрощались із загиблим під Авдіївкою В'ячеславом Мінкіним: фото Порушення перемир'я з боку бойовиків: поблизу Новолуганського – бойовики стріляли з великокаліберного кулемета;

– бойовики стріляли з великокаліберного кулемета; біля Південного – дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

– дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік від Водяного – ворог одразу 4 рази порушив перемир'я, застосовувавши міномети калібру 120 і 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю;

– ворог одразу 4 рази порушив перемир'я, застосовувавши міномети калібру 120 і 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю; крім того, біля Водяного бойовики здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2. На Приазов'ї безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування. Українські засоби радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник подавили. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не було. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням,

– запевнили в штабі. Зведення зі штабу ООС про добу на Донбасі: дивіться відео