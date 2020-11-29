Від початку проточної доби 29 листопада на Донбасі можна було спостерігати тишу. Щоправда, все ж одне порушення з боку бойовиків було – лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник.

Інформацію про ситуацію на Донбасі станом на 17:30 оприлюднив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний опис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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У зоні ООС українські військові помітили безпілотник бойовиків: що відомо

Ворожий дрон летів поблизу селища Луганське.

Літальний апарат перетнув лінію розмежування.

Зрештою його збили українські захисники.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі було тихо

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою з боку українських захисників. Наші воїни сумлінно виконують завдання за призначенням і в повному обсязі дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи,

– наголошують у Штабі.

Що ще відбулося 29 листопада

Сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів у прифронтовому районі.

Також вони передали на знищення 137 вибухонебезпечних предметів.

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Зведення пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на вечір 29 листопада: дивіться відео

Зауважимо! На Донбасі з 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські найманці його постійно порушують. За час перемир'я загинули 4 українських військових.



Карта окупованих Росією територій на сході України / Інфографіка 24 каналу