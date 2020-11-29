Бойовики запустили безпілотник на Донбасі: літальний апарат знищено
Від початку проточної доби 29 листопада на Донбасі можна було спостерігати тишу. Щоправда, все ж одне порушення з боку бойовиків було – лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник.
Інформацію про ситуацію на Донбасі станом на 17:30 оприлюднив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний опис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.
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У зоні ООС українські військові помітили безпілотник бойовиків: що відомо
- Ворожий дрон летів поблизу селища Луганське.
- Літальний апарат перетнув лінію розмежування.
- Зрештою його збили українські захисники.
На інших ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі було тихо
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою з боку українських захисників. Наші воїни сумлінно виконують завдання за призначенням і в повному обсязі дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи,
– наголошують у Штабі.
- Сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів у прифронтовому районі.
- Також вони передали на знищення 137 вибухонебезпечних предметів.
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Зведення пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на вечір 29 листопада: дивіться відео
Карта окупованих Росією територій на сході України / Інфографіка 24 каналу
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