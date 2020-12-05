За 5 грудня проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі. Біля Авдіївки та Мар'їнки працювали снайпери противника. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Поранених серед українців немає Бойових втрат та поранень серед українських захисників немає. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці. Варто прочитати Чесне слово Росії вартує небагато, – посол України в Австрії рішуче відповів російському послу Де противник порушив домовленість про припинення вогню: Поблизу Шумів – бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

– бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного – противники застосували протитанковий ракетний комплекс.

– противники застосували протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Авдіївки – відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

– відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Біля Авдіївки та Мар'їнки – по українських позиціях стріляли снайпери. Дії снайперів зупинив вогонь українських військових. Зверніть увагу! На лінії розмежування продовжують роботу сапери ДСНС. Вони розмінували 6 гектарів території і виявили 93 вибухонебезпечні предмети. Яка ситуація була на Донбасі 4 грудня За добу 4 грудня окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню – біля Водяного та Луганcького. Внаслідок ворожих дій поранення отримав українcький військовий. Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу