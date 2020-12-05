Проти українців на Донбасі працювали снайпери: наші захисники відкрили вогонь у відповідь
За 5 грудня проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі. Біля Авдіївки та Мар'їнки працювали снайпери противника. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.
Поранених серед українців немає
Бойових втрат та поранень серед українських захисників немає. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.
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Де противник порушив домовленість про припинення вогню:
- Поблизу Шумів – бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
- Поблизу Водяного – противники застосували протитанковий ракетний комплекс.
- Поблизу Авдіївки – відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
- Біля Авдіївки та Мар'їнки – по українських позиціях стріляли снайпери. Дії снайперів зупинив вогонь українських військових.
Яка ситуація була на Донбасі 4 грудня
За добу 4 грудня окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню – біля Водяного та Луганcького. Внаслідок ворожих дій поранення отримав українcький військовий.
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