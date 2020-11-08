За добу 7 листопада окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі. Вони відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Гнутового.

Провокація бойовиків не несла загрози

Вогневу провокацію противники влаштували для українських воїнів вже надвечір 7 листопада. Про це повідомляють у штабі ООС у фейсбуці.

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Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували,

– зазначили у штабі.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів в результаті обстрілу немає. З початку 8 листопада на лінії зіткнення режим тиші збережено.

Важливо! Зранку 7 листопада на передовій на Луганщині загинув 20-річний військовий Олег Свинарик. У штабі ООС повідомили 24 каналу, що це – не бойова втрата, проте обставини загибелі наразі невідомі.

Режим припинення вогню діє з 27 липня

Зазначимо, що з часу встановлення режиму припинення вогню – 27 липня 2020 року проросійські бойовики більше ніж 2 тисячі разів порушили домовленості. Нещодавно – 30 жовтня на Донбасі під час обстрілу загинули 2 українських військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу