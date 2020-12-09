За 8 грудня окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля Авдіївки.

Українські військові на провокацію не відповіли

Проте постріли були неприцільними, отож українські воїни на провокацію не відповіли. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

Актуально Гравець молодіжної збірної замість кар'єри футболіста обрав морську піхоту та пішов на фронт

Бойових втрат та поранень серед українських військових немає. За початок доби 9 грудня на усіх ділянках фронту зберігається тиша.

Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами,

– запевнили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Яка була ситуація на Донбасі 7 грудня

За 7 грудня проросійські бойовики порушили режим тиші 4 рази:

неподалік від Водяного – окупанти у бік українських позицій стріляли з автоматичних станкових гранатометів,

– окупанти у бік українських позицій стріляли з автоматичних станкових гранатометів, поблизу Троїцького – найманці вели обстріли з підствольних гранатометів й великокаліберних кулеметів,

– найманці вели обстріли з підствольних гранатометів й великокаліберних кулеметів, біля Авдіївки – бойовики здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета,

– бойовики здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета, у бік Горлівки вони розпочали інженерне обладнання позицій.

Більше новин про Операцію Об'єднаних сил можна прочитати тут.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу