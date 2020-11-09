Упродовж 8 листопада окупанти вчергове порушили домовленості, яких досягли за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи. Неспокійно було неподалік населеного пункту Водяне.

Там ворог застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Обстріл зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Як пише штаб ООС, ворожі постріли не становили загрози життю та здоров'ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. Бойових втрат і поранень серед особового складу ООС не було,

– заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не було.