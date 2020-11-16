Протягом 15 листопада війська окупанта двічі порушили режим тиші. Біля Мар’їнки стріляли зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки – з підствольного гранатомета.

У зоні відповідальності українських бригад протягом 15 листопада зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню зі сторони бойовиків, повідомляють у фейсбуці штабу ООС.

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Де та з якої зброї стріляли ворожі війська

поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

На щастя, бойових втрат та поранень серед військових Об’єднаних сил не було.

Яка ситуація на фронті від початку 16 листопада

Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій зі сторони російсько-окупаційних військ не зафіксували.

Українські бійці продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю.

Важливо! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим припинення вогню. Українська сторона його дотримується, а російська постійно порушує.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу