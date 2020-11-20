Протягом 19 листопада бойовики на Донбасі 2 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок пострілів у передмісті Авдіївки один український військовий отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна та контрольована, однак 19 листопада не минуло без порушень зі сторони військ окупанта, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Бойовики 2 рази порушили перемир’я:

біля Авдіївки ворог застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю;

неподалік Мар’їнки виявили роботу ворожого снайпера.

У результаті пострілів у передмісті Авдіївки військовий Об’єднаних сил отримав поранення. Воїна оперативно госпіталізували. Стан його здоров’я задовільний.

Ситуація на фронті від початку 20 листопада

Бойовики здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів. Гатили зі стрілецької зброї. Втрат та поранень серед бійців ЗСУ немає.

Зверніть увагу! На Донбасі ще від 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак війська окупанта систематично його порушують. Здебільшого бойовики здійснюють провокативні постріли, але бувають і прицільні.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу