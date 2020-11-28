Неспокійна доба на Донбасі: бойовики 6 разів обстріляли бійців ЗСУ
Окупанти на Донбасі вчергове порушили перемир'я. За минулу добу вони 6 разів обстріляли українські позиції, порушивши режим припинення вогню.
Попри обстріли, ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Про це повідомили у штабі ООС.
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Де гатили окупанти
Загалом 3 факти порушення режиму припинення вогню зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неспокійно було неподалік:
- Авдіївки;
- Водяного;
- на ділянці біля Опитного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, 2 рази провокував наших захисників поблизу:
- Шумів;
- Катеринівки.
У штабі пояснили, що на неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Ситуація станом на ранок 28 листопада
Від початку поточної доби режим припинення вогню противник порушив на Приазов'ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем та міномети.
На щастя, бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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