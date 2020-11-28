Окупанти на Донбасі вчергове порушили перемир'я. За минулу добу вони 6 разів обстріляли українські позиції, порушивши режим припинення вогню.

Попри обстріли, ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Про це повідомили у штабі ООС.

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Де гатили окупанти

Загалом 3 факти порушення режиму припинення вогню зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неспокійно було неподалік:

Авдіївки;

Водяного;

на ділянці біля Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, 2 рази провокував наших захисників поблизу:

Шумів;

Катеринівки.

У штабі пояснили, що на неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Зверніть увагу! Від 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню. Попри це, окупанти регулярно порушують домовленість не стріляти. Переважно вони ведуть неприцільний вогонь, але є безліч випадків, коли ворог зумисне цілився по позиціях ЗСУ. За 4 місяці "тиші" загинули 4 українських військових, ще 14 поранені.

Ситуація станом на ранок 28 листопада

Від початку поточної доби режим припинення вогню противник порушив на Приазов'ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем та міномети.

На щастя, бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу