На Донбасі 29 жовтня окупанти 5 разів порушили перемир'я. Від початку доби 30 жовтня проросійські бойовики зірвали режим тиші, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ біля Водяного.

Що відбувається на Донбасі від початку доби 30 жовтня

Російські найманці двічі відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Водяного. Двоє українських військових загинули. Про це повідомили у штабі ООС.

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Підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши окупантів повернутись до режиму тиші. Про зірване перемир'я вже повідомили представників ОБСЄ.

Порушення бойовиків за добу 29 жовтня

Поблизу Новомихайлівки та Старогнатівки противник застосував гранатомети.

Біля Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї 1 український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 противник використовував безпілотник для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями ЗСУ. У результаті ще один український захисник отримав вогнепальні осколкові поранення.

Пораненим надали допомогу та забрали до медзакладів.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу