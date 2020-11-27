На тимчасово окупованій територій Донецької та Луганської областей вкрай важка ситуація з поширенням коронавірусу. Смертність від пандемії там перевищує середній показник у світі.

Ситуація з COVID-19 на Донбасі

На окупованій території є серйозна проблема з відсутністю медикаментів. Навіть фінансово забезпечені люди не можуть купити ліки. Про це розповів представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, повідомляє Guildhall.

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За моєю інформацією, ситуація дуже важка. Навіть за тією статистикою, яку дають у "ДНР" і "ЛНР", і якій, безумовно, не можна вірити, ситуація в них гірша, ніж середня у світі. Смертність понад 9%, при тому, що середня у світі 5,6%, тобто реальні масштаби ми можемо собі лише уявити,

– зауважив Гармаш.

Він також відзначив серйозний дефіцит кадрів у регіоні. Медики з окупованих територій масово виїжджають у Росію, оскільки там – вищі зарплати.

Економічна ситуація також сприяє тому, що людям не можуть допомогти. Саме тому, за словами Гармаша, слід вимагати відкриття контрольно-прикордонних пунктів в'їзду та виїзду, аби населення могло отримати допомогу.

"Російські найманці ще й закрили КПВВ, щоб люди не могли виїхати та купити собі ліки, хоча ми відкрили їх саме для цього. Таке враження, що росіяни навмисне погіршують ситуацію, намагаючись зменшити кількість людей, яких необхідно субсидувати на окупованих територіях пенсіями та іншими виплатами", – сказав Гармаш.

Зверніть увагу! 10 листопада Україна відкрила 7 пунктів пропуску на лінії розмежування. Однак проросійські бойовики постійно їх блокують і не пропускають населення. Велика Британія, Німеччина та Франція вже просили Росію розблокувати пункти пропуску.