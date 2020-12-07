Лікуватимуть COVID-19 подорожником: ситуація з коронавірусом в ОРДЛО погіршується
Ситуація з коронавірусом на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує погіршуватись. Український уряд вже пропонував гуманітарну допомогу ОРДЛО, однак там відмовилися.
Пацієнтів тримають у коридорах
У лікарнях ОРДЛО бракує всього – ліків, ліжкомісць та медиків. До боротьби з коронавірусом вже почали залучати студентів медичних університетів. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив виконавчий директор моніторингової місії "Восток SOS" на Донбасі Костянтин Рєуцький.
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За його словами, лікарі не справляються з великою кількістю пацієнтів. Медичні заклади переповнені. Деякі з них повністю перейшли на лікування лише хворих на коронавірус.
Пацієнтів тримають в коридорах та інших не призначених для цього місцях. Не вистачає медиків, вони хворіють і помирають від COVID-19. Не вистачає ліків, навіть елементарних вітамінів, обладнання,
– розповів Рєуцький.
Він додав, що у тимчасово окупованому Луганську люди сумно жартують, що доведеться лікувати коронавірус подорожником.
Окупанти відмовляються від допомоги України
"Кабмін намагається допомогти українцям з ОРДЛО, але окупаційний уряд і відмовляється від цієї допомоги і не хоче дозволити людям виїжджати з території так званих республік, зокрема, щоб отримати допомогу українських медиків", – підкреслив Рєуцький.
Втім, він зауважив, що лікарні Луганщини з прифронтової території забезпечені кисневими концентраторами, але є певні проблеми із постачанням кисню.
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