Ситуація з коронавірусом на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує погіршуватись. Український уряд вже пропонував гуманітарну допомогу ОРДЛО, однак там відмовилися.

Пацієнтів тримають у коридорах

У лікарнях ОРДЛО бракує всього – ліків, ліжкомісць та медиків. До боротьби з коронавірусом вже почали залучати студентів медичних університетів. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив виконавчий директор моніторингової місії "Восток SOS" на Донбасі Костянтин Рєуцький.

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За його словами, лікарі не справляються з великою кількістю пацієнтів. Медичні заклади переповнені. Деякі з них повністю перейшли на лікування лише хворих на коронавірус.

Пацієнтів тримають в коридорах та інших не призначених для цього місцях. Не вистачає медиків, вони хворіють і помирають від COVID-19. Не вистачає ліків, навіть елементарних вітамінів, обладнання,

– розповів Рєуцький.

Він додав, що у тимчасово окупованому Луганську люди сумно жартують, що доведеться лікувати коронавірус подорожником.

Окупанти відмовляються від допомоги України

"Кабмін намагається допомогти українцям з ОРДЛО, але окупаційний уряд і відмовляється від цієї допомоги і не хоче дозволити людям виїжджати з території так званих республік, зокрема, щоб отримати допомогу українських медиків", – підкреслив Рєуцький.

Втім, він зауважив, що лікарні Луганщини з прифронтової території забезпечені кисневими концентраторами, але є певні проблеми із постачанням кисню.

Зверніть увагу! Раніше Сергій Гармаш повідомляв, що на території тимчасово окупованого Донбасу є велика проблема з нестачею медикаментів. Навіть фінансово забезпечені люди не можуть купити антибіотики. Крім того, за його словами, показник смертності від COVID-19 в ОРДЛО вже перевищує середній у світі.