Україна закликала спеціальну моніторингову місію ОБСЄ здійснювати моніторинг ситуації в Криму. Півострів, як частина міжнародно визнаної території України, також належить до мандату місії.

Якщо Росія буде забороняти доступ патрулям СММ на півострів – це потрібно відобразити у звітах. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк, повідомляє Укрінформ.

Зверніть увагу Росія втричі збільшила військову присутність в Криму, – МЗС України

Ми закликаємо СММ поширити свій комплексний моніторинг на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь,

– заявив він.

Також дипломат зауважив, що місія зобов'язана звітувати про будь-які перешкоди для виконання її мандату, зокрема про обмеження свободи пересування.

Євгеній Цимбалюк зазначив, що немає жодних перешкод для запуску дистанційного моніторингу ситуації в Криму з боку СММ. Згідно з його словами, таку позицію повторили на основі свідчень та спілкування з місцевими жителями та їхніми сім'ями, подібно до того, що місія вже робить на Донбасі.

Довідка. Детальніше про ситуацію в Криму – читайте у матеріалах 24 каналу.