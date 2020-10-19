Анексія Криму була тільки тестом апетитів Росії. Ці апетити можна побачити в Сирії та Лівії.

Російське керівництво здійснює злочини проти людства і нехтує міжнародним правом. Про в інтерв'ю Daily Sabah заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова каже.

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Ситуація в Криму є лише тестом апетитів Росії в регіоні, які можна спостерігати як у Сирії, так і в Лівії,

− сказала Джапарова.

Що думає Джапарова щодо окупації Криму

Росія вчинила проти України злочин.

За незаконну окупацію півострова відповідає Росія і саме вона має деокупувати Крим.

При цьому заступниця міністра сказала, що не має ілюзій щодо справжнього обличчя Росії.

"Ми повинні констатувати, що нинішня влада Росії є такою, що не демонструє жодної цивілізованої позиції", − пояснила Джапарова.

Що розповіла Джапарова щодо співпраці з Туреччиною

Заступниця міністра планує співпрацювати з Туреччиною в межах Кримської платформи.

Україна очікує від Анкари політичної підтримки в майбутньому.

Джапарова сподівається, що Туреччина допоможе покращити життя кримських татар, які були змушені покинути півострів після анексії.

Україна і Туреччина мають реалізувати багато спільних військово-технічних проєктів.

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Яка ситуація у Криму зараз