Ситуація в Криму є лише тестом апетитів Росії, − заступниця глави МЗС
Анексія Криму була тільки тестом апетитів Росії. Ці апетити можна побачити в Сирії та Лівії.
Російське керівництво здійснює злочини проти людства і нехтує міжнародним правом. Про в інтерв'ю Daily Sabah заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова каже.
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Ситуація в Криму є лише тестом апетитів Росії в регіоні, які можна спостерігати як у Сирії, так і в Лівії,
− сказала Джапарова.
Що думає Джапарова щодо окупації Криму
- Росія вчинила проти України злочин.
- За незаконну окупацію півострова відповідає Росія і саме вона має деокупувати Крим.
При цьому заступниця міністра сказала, що не має ілюзій щодо справжнього обличчя Росії.
"Ми повинні констатувати, що нинішня влада Росії є такою, що не демонструє жодної цивілізованої позиції", − пояснила Джапарова.
Що розповіла Джапарова щодо співпраці з Туреччиною
- Заступниця міністра планує співпрацювати з Туреччиною в межах Кримської платформи.
- Україна очікує від Анкари політичної підтримки в майбутньому.
- Джапарова сподівається, що Туреччина допоможе покращити життя кримських татар, які були змушені покинути півострів після анексії.
- Україна і Туреччина мають реалізувати багато спільних військово-технічних проєктів.
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Яка ситуація у Криму зараз
- На окупованому півострові відбуваються демографічні зміни. За словами Джапарової, Росія переселила в Крим не менше 150 тисяч людей. При цьому 45 000 громадян України виїхали з Криму.
- На півострові постійно проходять незаконні обшуки та затримання, залякування, дискримінація.