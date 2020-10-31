Ситуація критична: голова Закарпатської ОДА просить посилити карантин
Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров наполіг на посиленні карантинних обмежень в Ужгороді. Він заявив, що в найзахіднішому обласному центрі України критична ситуація з коронавірусом.
Навряд може бути щось гірше, ніж загравання в політику на життях людей. Про це заявив очільник області Олексій Петров, повідомляє Закарпатська ОДА.
Зверніть увагу Рекордні 8752 хворих на COVID-19 зареєстрували в Україні за добу
Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв нарешті виявив бажання, як цього й передбачає закон, взяти на себе відповідальність за боротьбу із поширення коронавірусної інфекції в місті,
– заявив голова Закарпатської ОДА.
Він висловив сподівання, що найближчим часом урядова комісія з надзвичайних ситуацій за ініціативи мера Ужгорода дозволить роботу міського транспорту, закладів освіти й торгівлі в умовах червоної зони.
"Далі слово за ужгородською міською комісією, яка вже вирішуватиме, які додаткові обмеження вводити в Ужгороді. Моя позиція, як голови Закарпатської ОДА, збігається із вчорашнім рішенням державної комісії – карантинні заходи необхідно посилювати", – наголосив Олексій Петров.
Він заявив, що в Ужгороді нині критична ситуація з пандемією коронавірусу – міські лікарні заповнені важкими хворими, пацієнтів сьогодні відправляють в Мукачево та Сваляву.
Коротко про коронавірус на Закарпатті:
- За увесь час пандемії в Закарпатській області захворіли 14 тисяч 470 людей. За темпами поширення це 12-ий регіон в Україні.
- З усіх хворих 6 тисяч 644 людей вже встигли одужати. Втім 373 людей, на жаль, померли.
Поділитися новиною