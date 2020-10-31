Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров наполіг на посиленні карантинних обмежень в Ужгороді. Він заявив, що в найзахіднішому обласному центрі України критична ситуація з коронавірусом.

Навряд може бути щось гірше, ніж загравання в політику на життях людей. Про це заявив очільник області Олексій Петров, повідомляє Закарпатська ОДА.

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Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв нарешті виявив бажання, як цього й передбачає закон, взяти на себе відповідальність за боротьбу із поширення коронавірусної інфекції в місті,

– заявив голова Закарпатської ОДА.

Він висловив сподівання, що найближчим часом урядова комісія з надзвичайних ситуацій за ініціативи мера Ужгорода дозволить роботу міського транспорту, закладів освіти й торгівлі в умовах червоної зони.

"Далі слово за ужгородською міською комісією, яка вже вирішуватиме, які додаткові обмеження вводити в Ужгороді. Моя позиція, як голови Закарпатської ОДА, збігається із вчорашнім рішенням державної комісії – карантинні заходи необхідно посилювати", – наголосив Олексій Петров.

Він заявив, що в Ужгороді нині критична ситуація з пандемією коронавірусу – міські лікарні заповнені важкими хворими, пацієнтів сьогодні відправляють в Мукачево та Сваляву.

Коротко про коронавірус на Закарпатті: