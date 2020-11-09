Очільник Нацбанку Кирило Шевченко з офіційним візитом відбув до Вашингтону. Головна мета – обговорити стан та перспективи співпраці України з міжнародними партнерами, а також вплив нещодавніх подій з Конституційним Судом.

Про візит Кирила Шевченка в ефірі 24 каналу розповів Василь Фурман, заступник голови ради Національного банку України. Також він повідомив, чому цю зустріч не можна було провести онлайн.

До теми Говоритиме з керівництвом МВФ та Світового банку: глава НБУ поїхав до Вашингтона

Він наголосив, що Шевченко має заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Міжнародної Фінансової Корпорації.

Це наші кредитори. Тому цей візит є на часі. Щобільше, він є заздалегідь організованим та плановим,

– зазначив Фурман.

Попри пандемію коронавірусу у світі, очільник НБУ поїхав до Вашингтона особисто. За словами його заступника, зустрічі онлайн проводять постійно, однак ця поїздка є важливою для співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами. Ці відносини тісно пов'язані.

Що відомо про співпрацю України з МВФ? Зауважимо, Україна цьогоріч мала отримати ще 2 транші від МВФ по 700 мільйонів доларів, а також 600 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу і 350 мільйонів доларів від Світового банку.

Київ виконав уже 4 з 10 структурних маяків Меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Тому міністр фінансів Сергій Марченко припустив, що Україна отримає транш наприкінці 2020 року.



Проте у МВФ є питання щодо конституційної і політичної кризи в Україні.

Чи вплине ситуація з КСУ на співпрацю з МВФ

Як зазначив Фурма, ця ситуація є непростою та впливає на багато спектрів міжнародної співпраці України. Якщо мовиться про антикорупційну реформу – вона і надалі має працювати.

"Ми маємо чітко донести до керівництва наших партнерів, що позиція вищого керівництва нашої держави є незмінною в питаннях боротьби з корупцією", – підсумував Фурман.