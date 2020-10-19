Вперше одразу дев'ять обласних центрів увійшли у червону зону. Згідно з правилами зонування, там заборонена робота громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе та ресторанів.

Чи запрацювали жорсткі карантинні обмеження в містах червоної зони – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Харків

Харків вперше потрапив до червоної зони. Але карантинні обмеження в місті не є такими суворими. Метро працює, рух маршруток і автобусів не обмежували. Втім в громадський транспорт продовжує сідати понад третина пасажирів без масок.

Від прописаних для червоної зони правил у Харкові взяли лише частину. Поки фітнес-центри, ринки та садочки продовжують працювати, школи пішли на канікули достроково, а кафе і ТРЦ закриватимуть о 20 вечора.



"Майже ніхто не дотримується маскового режиму. Навіть ті, хто хворіють, працюють, ходять в садочки", – розповіла місцева мешканка Влада.

Однак у місті закрили кінотеатри та театри. Зокрема, Харківський театр опери та балету нещодавно відкрив ювілейний 95 сезон, однак довелося зачинятися для глядачів.

Ми не проводимо ніяких заходів, але репетиційний процес є й всередині будівлі. І артисти, і адміністративний персонал працює,

– зазначив директор театру Олег Орищенко.

І поки містян ледь торкнулися зміни в звичному житті, перенавантаження продовжують відчувати лікарні. Ситуація і надалі критична, через брак ліжок у місті харків'ян почали везти у районні лікарні.

Івано-Франківськ

З 19 жовтня у червоній зоні опинився також Івано-Франківськ. У транспорті дозволили лише сидячі місця, ринки та ТРЦ не закрили, однак під забороною опинились кінотеатри.

"Дозволений громадський транспорт у звичному режимі, але тільки сидячі місця і в масках. Також введено обмеження на кількість учасників громадських заходів – має бути не більше, ніж 20", – повідомив мер Руслан Марцінків.

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Дитсадки та школи в Івано-Франківську не закрили. За словами міського голови, цього вимагали освітяни та батьки.

Тернопіль

Попри червону зону працюють школи також у Тернополі. Місто вже вчетверте потрапило до саме цієї епідемічної зони.

Кафе та ресторани в місті відкриті, однак лише до 22 години. Без змін працює громадський транспорт, втім Укрзалізниця призупинила сполучення із регіоном. Також обмежили роботу фітнес-центрів: на тренуваннях зараз можуть перебувати лише до 10 людей.

Медики наголошують, що захворюваність на COVID-19 у Тернополі – контрольована.

Насправді рівень захворюваності зараз пішов на спад. За останні 3 – 4 дні ми виявляємо нових випадків в межах 40, 30. Навіть за останній день був 31 новий випадок,

– прокоментував начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак.

Однак, на думку медиків, великого росту хворих на COVID-19 треба чекати через два тижні після проведення місцевих виборів.

Повний список населених пунктів, які потрапили до помаранчевої зони – читайте тут.



Перелік заборон в різних карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу