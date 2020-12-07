План дій по Донбасу не з'явився нізвідки, його готували, обговорювали та пропрацьовували. Але наразі ситуація нагадує глухий кут. Росія продовжує декламувати монотонний і давно відомий всім монолог замість включення до реалістичного діалогу.

Оскільки справа нікуди не рухається, потрібно робити кроки, які розблокують цей процес. Про це Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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За його словами, план Кравчука жодним чином не підміняє ту роботу, яку роблять радники лідерів на рівні нормандського формату.

Про ключові рішення й алгоритми дій домовляються в нормандському форматі, потім це спускається в Мінськ на ТКГ, де ці речі відпрацьовуються,

– зазначив Кулеба.

Він додав: "Жодні ідеї та плани не з'являються нізвідки, вони завжди спрямовані на те, щоб дати поштовх переговорному процесу, створити таку комбінацію, за якої Росія буде вмотивована йти на конструктивні кроки".

Відповідь Кремля

Після відповіді Росії її планом, Україна має 2 вибори:

залишити все як є;

придумати щось нове, що не перетинає наші червоні лінії, покласти його на стіл і втягувати іншу сторону в обговорення.

Кулеба ствердив, що він – за другий сценарій: "Адже якщо ми скажемо: "Окей, вони нічого не хочуть, давайте і ми сядемо і нічого не будемо хотіти", – тоді все заглухне. А нагадаю, йдеться про територіальну цілісність нашої держави, життя наших людей 7 років під обстрілами, життя і здоров'я наших військовослужбовців, повернення наших територій".

"Це все не жарти. І ми маємо бути кревно зацікавлені в тому, щоб в ТКГ і Нормандії щось відбувалося", – зауважив міністр.

Що відомо про план дій по Донбасу: коротко

Раніше Леонід Кравчук заявив, що план дій по Донбасу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі може стати передумовою для зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Представники Кремля відкинули план, адже він їм невигідний. Водночас російська сторона у ТКГ 24 листопада заявила, що підтримує так званий план, який запропонували бойовики.

Україна не ознайомлюватиметься і не обговорюватиме російський план. Адже проросійські бойовики не можуть бути та не є учасниками переговорного процесу.



План дій по Донбасу / Інфографіка 24 каналу