Після чергової домовленості про перемир'я ситуація в Нагірному Карабасі погіршилася. Міністерство оборони Вірменії повідомило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.

Представник вірменського відомства Арцрун Ованесян заявив у фейсбуці про погіршення 26 жовтня ситуації у Нагірному Карабасі.

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На південному сході Арцаха йдуть важкі бої,

– написав Ованесян.

Натомість Міноборони Азербайджану знову повідомляє про обстріл прифронтового Агджабединського району. Водночас інформацію про обстріл села Чанахчі спростовує.

"Поширена Вірменією інформація про начебто обстріл азербайджанською армією села Чанахчі Ходжалинського району (колишнього Аветараноц Аскеранського району) є безпідставною і хибною", – йдеться у заяві Міноборони.

Там додають, що війська Азербайджану дотримуються нового режиму гуманітарного припинення вогню по всьому фронті.

Крім того, уповноважений з прав людини невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявляє, що в результаті обстрілу азербайджанськими військами села Чанахчі загинув один місцевий житель, ще двоє – поранені.

Зверніть увагу! Вночі 26 жовтня держдепартамент США заявив про досягнення між Азербайджаном та Вірменією домовленості про припинення вогню з гуманітарними цілями. Однак сторони майже одразу звинуватили один одного в обстрілах. До слова, це вже третя невдала спроба перемир’я в Нагірному Карабасі. Більше про ситуацію у регіоні читайте за посиланням.