В ООН б'ють на сполох: ситуація з правами людини у Білорусі погіршується
Ситуація з порушенням прав людини у Білорусі постійно погіршується. В країні продовжуються незаконні арешти, а правоохоронці застосовують силу проти мирних демонстрантів. В ООН закликають владу Білорусі припинити переслідування населення.
Найбільше порушують право на мирні зібрання
З вересня ситуація у Білорусі не покращилась, а навпаки – значно погіршилась. Про це повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Інтерфакс-Україна.
До теми Тихановська представила 6 сценаріїв для Білорусі: що вони передбачають
Я з жалем повідомляю, що з моменту проведення Радою з прав людини термінових дебатів щодо Білорусі у вересні, ситуація з правами людини в країні не покращилась. Навпаки, протягом останніх тижнів вона продовжує погіршуватись – особливо стосовно права на мирні зібрання,
– зазначила Бачелет.
Щотижня заарештовують сотні людей
У ООН наголосили, що мирні демонстрації жорстко розганяли силовики, не гребуючи застосуванням сльозогінного газу, гумових куль та світлошумових гранат. Щотижня арештовують по кілька сотень людей, а протягом 8 листопада – близько тисячі.
Покарання щодо протестувальників, очевидно, стають більш суворими. Нещодавно більшість арештованих зіткнулись з адміністративними покараннями – штрафами та позбавленням волі до 15 діб. Тепер білорусів карають уже за іншими статтями Кримінального кодексу, які передбачають триваліші ув'язнення.
Серед підозрюваних – опозиціонери, юристи, журналісти
Бачелет зазначила, що близько 900 осіб розглядають, як підозрюваних в кримінальних справах. Серед них – не лише демонстранти, а й опозиціонери, кандидати в президенти, журналісти, юристи та захисники прав людини.
В ООН вимагають негайно звільнити всіх неправомірно засуджених, а також припинити розгін мирних зібрань.
Читайте також Щоб змусити людей піти: у МВС Білорусі виправдали застосування спецзасобів силовиками
Поділитися новиною