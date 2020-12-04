Ситуація з порушенням прав людини у Білорусі постійно погіршується. В країні продовжуються незаконні арешти, а правоохоронці застосовують силу проти мирних демонстрантів. В ООН закликають владу Білорусі припинити переслідування населення.

Найбільше порушують право на мирні зібрання

З вересня ситуація у Білорусі не покращилась, а навпаки – значно погіршилась. Про це повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Інтерфакс-Україна.

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Я з жалем повідомляю, що з моменту проведення Радою з прав людини термінових дебатів щодо Білорусі у вересні, ситуація з правами людини в країні не покращилась. Навпаки, протягом останніх тижнів вона продовжує погіршуватись – особливо стосовно права на мирні зібрання,

– зазначила Бачелет.

Щотижня заарештовують сотні людей

У ООН наголосили, що мирні демонстрації жорстко розганяли силовики, не гребуючи застосуванням сльозогінного газу, гумових куль та світлошумових гранат. Щотижня арештовують по кілька сотень людей, а протягом 8 листопада – близько тисячі.

Покарання щодо протестувальників, очевидно, стають більш суворими. Нещодавно більшість арештованих зіткнулись з адміністративними покараннями – штрафами та позбавленням волі до 15 діб. Тепер білорусів карають уже за іншими статтями Кримінального кодексу, які передбачають триваліші ув'язнення.

Серед підозрюваних – опозиціонери, юристи, журналісти

Бачелет зазначила, що близько 900 осіб розглядають, як підозрюваних в кримінальних справах. Серед них – не лише демонстранти, а й опозиціонери, кандидати в президенти, журналісти, юристи та захисники прав людини.

В ООН вимагають негайно звільнити всіх неправомірно засуджених, а також припинити розгін мирних зібрань.

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