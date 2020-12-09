Рівно рік тому відбувся нормандський саміт, на якому були присутні Україна, Франція, Німеччина та Росія. Подію обговорили в українській делегації Тристоронньої контактної групи. Там наголосили на тому, що виконали за рік після саміту і які подальші плани.

Від попереднього року на Донбасі глобального прогресу не відбулось. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський.

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Ситуація за сценарієм Придністров'я

За його словами, усі розуміють, що нинішня ситуація склалася через позицію російською сторони. Адже вона системно заводить її у глухий кут та вимагає, аби Україна прийняла її умови.

Наразі ситуація йде за сценарієм Придністров'я та Абхазії,

– зазначив Казанський.

На думку представника у ТКГ, і на рівні нормандського формату, і на рівні ТКГ, можна спостерігати однаковий деструктив.

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Україна не здається

"Оскільки Україна не капітулює, фактично 6 років ми бачимо клінч (розповсюджена техніка утримання супротивника в спортивних єдиноборствах – 24 канал). Тобто на фронті ситуація більш менш стабілізувалася, але політично Росія на поступки не йде", – сказав Казанський.

Яка ситуація у Придністров'ї і Абхазії? У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши 2 так званих держави – Абхазію та Південну Осетію, і згодом визнавши їхню незалежність. Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від Кремля.



На території Молдови перебуває від 1 до 2 тисяч російських миротворців. Військові начебто охороняють у Придністров'ї радянські арсенали зброї. Водночас Москва мала вивести миротворців ще до 2004 року.

Також він відзначив, попри те, що не всі визнають мінські домовленості ефективними, поки нічого кращого не придумали.

"Україна повинна чинити опір та укріплювати армію. У нас недостатньо сил, щоб звільнити території зараз, отже, ми маємо зробити все можливе, щоб врятувати людей", – він додав.