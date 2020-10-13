Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова не захотіла зустрічатись з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Опозиціонерці пропонували зустрітись з Лукашенком. Про це розповів адвокат опозиціонерки Олександр Пильченко в ефірі російського радіо "Ехо Москви".

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В п'ятницю до Марії приїжджали двоє миловидних чоловіків. Марія сказала: ну чого зараз спілкуватися, півтора місяця тому ми пропонували все це зупинити, зараз всі в тюрмі, або виставлені з країни,

− сказав адвокат.

Чому Колесникова відмовилась зустрічатись з Лукашенком

Люди, які приїхали до опозиціонерки, не представились. Вона відповіла їм, що в ізоляторі спокійніше, ніж їздити з незнайомими людьми.

Як опозиціонерка бачить власне майбутнє

Колесникова відповіла силовикам, бачить різні варіанти: майбутнього:

або п'ять років тюрми до наступних виборів;

або півтора року, як сидять в білорусі політв'язні;

або ж усе може змінитись непередбачувано.

10 жовтня Лукашенко приїхав до СІЗО і там 4 години розмовляв з ув'язненими опозиціонерами. Після цього двоє з них вийшли на свободу.

Про що говорив Лукашенко з ув'язненими

Адвокат розповів, що самопроголошений президент говорив з опозиціонерами в СІЗО про те, як, на їх думку, все виправити, щоб в Білорусі жилося добре. Лукашенко говорив з ув'язненими про те, що протести у країні мають припинитись.

Опозиціонери казали Лукашенку, що силовики, які били протестувальників вже після затримання, мають відповісти за свої дії.

При цьому ніяких домовленостей про наступні зустрічі між Лукашенком і опозиціонерами немає.

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