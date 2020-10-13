"В СІЗО спокійніше": Колесникова не захотіла зустрічатись з Лукашенком
Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова не захотіла зустрічатись з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
Опозиціонерці пропонували зустрітись з Лукашенком. Про це розповів адвокат опозиціонерки Олександр Пильченко в ефірі російського радіо "Ехо Москви".
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В п'ятницю до Марії приїжджали двоє миловидних чоловіків. Марія сказала: ну чого зараз спілкуватися, півтора місяця тому ми пропонували все це зупинити, зараз всі в тюрмі, або виставлені з країни,
− сказав адвокат.
Чому Колесникова відмовилась зустрічатись з Лукашенком
Люди, які приїхали до опозиціонерки, не представились. Вона відповіла їм, що в ізоляторі спокійніше, ніж їздити з незнайомими людьми.
Як опозиціонерка бачить власне майбутнє
Колесникова відповіла силовикам, бачить різні варіанти: майбутнього:
- або п'ять років тюрми до наступних виборів;
- або півтора року, як сидять в білорусі політв'язні;
- або ж усе може змінитись непередбачувано.
Про що говорив Лукашенко з ув'язненими
Адвокат розповів, що самопроголошений президент говорив з опозиціонерами в СІЗО про те, як, на їх думку, все виправити, щоб в Білорусі жилося добре. Лукашенко говорив з ув'язненими про те, що протести у країні мають припинитись.
Опозиціонери казали Лукашенку, що силовики, які били протестувальників вже після затримання, мають відповісти за свої дії.
При цьому ніяких домовленостей про наступні зустрічі між Лукашенком і опозиціонерами немає.
Основне про протести в Білорусі:
- Масові протести в Білорусі почалися після президентських виборів 9 серпня.
- В перші дні після виборів силовики жорстоко розганяли протести. Затриманих били та катували.
- 23 вересня Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію.
- Україна не визнала Лукашенка президентом Білорусі.