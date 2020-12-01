Голова Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади Арпад Пушкар прокоментував скандальне відео, яке набуло розголосу напередодні. На цих кадрах можна побачити, як депутати вказаної ОТГ під час церемонії складання присяги виконують національний гімн Угорщини.

Заява голови Сюртівської ОТГ щодо скандалу зі славнем Угорщини на Закарпатті

Пушкар розповів, що вищезазначені події трапилися 21 листопада. Тоді під час першої сесії новообраної ради ОТГ голова територіальної виборчої комісії оголосив результати виборів. Про це голова Сюртівської ОТГ повідомив у коментарі УНІАН.

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Після цього я як голова та всі присутні новообрані депутати склали присягу, і всі читали її українською мовою. Також депутати та присутні в залі громадяни співали гімн України, і тільки опісля виконали гімн Угорщини. Ми маємо відповідний відеозапис, також це можуть підтвердити присутні того дня в залі,

– переконує Пушкар.

Він додав, що з 22 депутатів 17 є представниками угорської нацменшини. Крім того, на території Сюртівської ОТГ живуть майже 9,5 тисяч осіб: з них 68% – це представники угорської нацменшини. Саме тому й вирішили виконати гімн Угорщини.

Крім того, чиновник заявив, що поширення відзнятого відео з виконанням під час сесії тільки угорського гімну є провокацією. За його словами, це зробили конкуренти, які теж балотувалися на посаду голови ОТГ, але не пройшли.

"Тепер вони хочуть зробити міжнаціональний конфлікт. Не знаю, кому він на руку, адже ми завжди жили мирно. І зараз є чим займатися, а не цим", – каже голова Сюртівської ОТГ.

Пушкар також зазначив, що всі рішення під час сесії, як до цього (його повторно обрали головою), так і тепер, готують українською мовою. Засідання зазвичай ведуть українською чи двома мовами, щоб усім все було зрозуміло.

Про що мовиться

30 листопада в одній із спільнот про Закарпаття у фейсбуці з'явилося відео, автор якого стверджує, що на ньому депутати Сюртівської ОТГ разом із головою громади після присяги співали угорський гімн. Також у спільноті заявили про бездіяльність правоохоронців щодо цього.

1 грудня Служба безпеки України взяла до уваги цей інцидент. Там заявили, що перевіряють інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.

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Як депутати виконували гімн Угорщини на сесії Сюртівської ОТГ: відео