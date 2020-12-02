У Посольстві Угорщини в Україні переконують, що депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади під час прийняття присяги насправді співали "молитву угорців, якій декілька сотень років". І лише з плином часу вона стала державним гімном Угорщини.

Заява посольства Угорщини щодо гімну, який виконали депутати на Закарпатті

За словами дипломатів, сьгодні "ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу". Про це повідомляє "Європейська правда".

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Водночас у посольстві Угорщини зауважили, що вона є настільки ж важливою, як і національні угорські кольори (червоно-біло-зелений). Їх угорські громади по всьому світу використовують не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації. Те ж саме стосується і угорців, які проживають в Україні.

Зауважимо! Гімн, "якому декілька сотень років", написав у 1823 році угорський поет Ференц Кельчеї. Ця композиція не є класичним релігійним текстом, хоча містить згадки про релігію.

В угорському зовнішньополітичному відомстві також вказали на статтю закону України "Про національні меншини в Україні", прийнятого в 1992 році. Вона гарантує використання національних символів для цих меншин.

"Зараз уже десятиліттями можна спостерігати практику, за якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємось, що ця прекрасна традиція поваги до різних національностей і меншин буде безперешкодно продовжуватися в Україні", – заявили в посольстві.

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В угорському диппредставництві переконують, що запис зробили та опублікували, "очевидно, з недоброзичливою метою". Вдалася до такого кроку людина, що є членом родини одного з кандидатів на посаду голови ОТГ. Він власне програв на виборах.

Ця особа навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців,

– констатували в Посольстві Угорщини в Україні.

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