Скандал навколо КСУ: Зеленський попросив допомоги у Венеціанської комісії
Зеленський попросив Венеціанську комісію допомогти у вирішенні ситуації з Конституційним Судом. Крім того, президент обговорив судову реформу в Україні.
Так, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
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Про що була розмова
Букіккіо наголосив, що рішення вимагає оперативності та повинне базуватись на верховенстві права.
Зеленський зауважив, що необхідно розробити механізми, які б усунули можливість впливу на суддів КСУ. Однак, за словами президента, важливо відновити довіру суспільсва до судочинства.
Пропоную активізувати роботу з пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного вирішення кризи,
– додав глава України.
- Крім цього, розмова стосувалась розробки законопроєктів щодо відновлення покарання за брехню у деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК і НАБУ.
- Також говорили про проведення судової реформи. Зокрема, реформуванні механізму відбору суддів.
Співрозмовники підсумували, що в Раді Європи нададуть оцінку комісії щодо правової реформи.
Скандал навколо Конституційного Суду: коротко
- Раніше КСУ скасував певні положення антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційною статтю про покарання за брехню чиновників у деклараціях, а також практично "паралізував" роботу НАЗК.
- Зеленський одразу ж скликав засідання РНБО та подав до Ради законопроєкт про звільнення всіх суддів КСУ. До речі, цю ініціативу розкритикували у Раді Європи.
- Альтерантивний проєкт про відновлення е-декларування запропонував спікер парламенту Дмитро Разумков.
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