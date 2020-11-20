Зеленський попросив Венеціанську комісію допомогти у вирішенні ситуації з Конституційним Судом. Крім того, президент обговорив судову реформу в Україні.

Так, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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Про що була розмова

Букіккіо наголосив, що рішення вимагає оперативності та повинне базуватись на верховенстві права.

Зеленський зауважив, що необхідно розробити механізми, які б усунули можливість впливу на суддів КСУ. Однак, за словами президента, важливо відновити довіру суспільсва до судочинства.

Пропоную активізувати роботу з пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного вирішення кризи,

– додав глава України.

Крім цього, розмова стосувалась розробки законопроєктів щодо відновлення покарання за брехню у деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК і НАБУ.

Також говорили про проведення судової реформи. Зокрема, реформуванні механізму відбору суддів.

Співрозмовники підсумували, що в Раді Європи нададуть оцінку комісії щодо правової реформи.

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