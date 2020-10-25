Скандал між президентами Туреччини й Франції – Реджепом Ердоганом й Еммануелем Макроном – триває. Турецький лідер знову заявив, що його французькому колезі вартувало б перевірити своє психічне здоров'я.

Свій заклик до Макрона Ердоган відновив після того, як перша така заява спровокувала відкликання посла Франції в Туреччині, повідомляє турецьке національне телебачення TRT.

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Під час своєї промови в телеефірі в місті Малатьї турецький президент заявив, що Еммануель Макрон одержимий ним "вдень і вночі". Мовляв, Макрон "заблукав у своїй критиці президента Туреччини".

Він весь день говорить про Ердогана. Спочатку подивіться на себе і на те, куди ви йдете. Я сказав вчора в Кайсері, що у нього захворювання, і його справді потрібно перевірити,

– заявив Реджеп Ердоган.

Чому в Макрона й Ердогана почався конфлікт

Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив Еммануеля Макрона в ненависті до мусульман і заявив, що тому потрібне "психічне лікування". Усе через наміри французького лідера побудувати так званий "освічений іслам" у Франції.

"Що можна сказати главі держави, який так ставиться до мільйонів мусульман? У чому проблема Макрона з ісламом? Він потребує лікування і психічної перевірки", – заявив Ердоган.

У відповідь Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій. Європейський Союз тим часом засудив висловлювання турецького президента.