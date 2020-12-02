Скандал навколо заступника Єрмака: нардеп пояснив, чому ОП захищатиме Татарова
Навколо Олега Татарова, заступника голови ОП, розгорівся скандал. Журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, заявив, що Офіс Президента намагається покривати свого посадовця. Про причини – читайте далі.
Якщо вірити неофіційному розподілу обов'язків в ОП, Татаров зараз відповідає за реформування антикорупційної сфери. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Ярослав Юрчишин, нардеп "Голосу".
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Та що важливо, Татаров також відповідає за зв'язки з фракцією "Слуга народу". Він виконує специфічну роль – збирає компромат на певні категорії депутатів та примушує їх голосувати відповідно до рішень Офісу Президента, додав політик.
В Єрмака не склалися стосунки з фракцією, ОП її не контролює. Тому Татаров є тою "паличкою-виручалочкою", яка намагається налагодити специфічні зв'язки контролю фракції Офісом Президента,
– зауважив Юрчишин.
"Ймовірно, він має доступ до дуже специфічної інформації. Якщо вона потрапить на широкий загал, то може показати, наскільки зараз прогнила система в ОП. Тому його, мабуть, будуть захищати усіма силами", – вважає депутат.
За його словами, Татаров знає про "скелети у шафі" – можливо, не лише "слуг народу". Тож якщо зараз людина, яка вибудовує зв'язки контролю, буде втрачена, зникне і розуміння фракції того, що ОП може її контролювати.
Юрчишин також зазначив, що спостерігає ситуацію, коли парламент на чолі з Дмитром Разумковим намагається відмежуватися від Офісу Президента.
"Наприклад, комітети можуть визнати неконституційними ініціативи президента про розпуск КСУ. Чи взагалі запропонувати альтернативний до президентського законопроєкт, чого раніше не дозволялося", – додав він.
Детальніше про справу проти Татарова, яку розслідує НАБУ – читайте тут.
Про шанс для Зеленського
Втратити таку людину як Татаров для ОП – в їхньому розумінні це буде величезною втратою. Хоча насправді, якби Офіс Президента очистився від таких людей як Татаров чи Венедіктова, у Зеленського з'явився б шанс показати, що він намагається боротися з корупцією.
Юрчишин наголосив, що Венедіктова до останнього намагалася не помічати корупцію депутата Юрченка. І лише після опублікування НАБУ відповідних матеріалів таки дала дозвіл на слідчі дії проти нього.
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