Навколо Олега Татарова, заступника голови ОП, розгорівся скандал. Журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, заявив, що Офіс Президента намагається покривати свого посадовця. Про причини – читайте далі.

Якщо вірити неофіційному розподілу обов'язків в ОП, Татаров зараз відповідає за реформування антикорупційної сфери. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Ярослав Юрчишин, нардеп "Голосу".

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Та що важливо, Татаров також відповідає за зв'язки з фракцією "Слуга народу". Він виконує специфічну роль – збирає компромат на певні категорії депутатів та примушує їх голосувати відповідно до рішень Офісу Президента, додав політик.

В Єрмака не склалися стосунки з фракцією, ОП її не контролює. Тому Татаров є тою "паличкою-виручалочкою", яка намагається налагодити специфічні зв'язки контролю фракції Офісом Президента,

– зауважив Юрчишин.

"Ймовірно, він має доступ до дуже специфічної інформації. Якщо вона потрапить на широкий загал, то може показати, наскільки зараз прогнила система в ОП. Тому його, мабуть, будуть захищати усіма силами", – вважає депутат.

За його словами, Татаров знає про "скелети у шафі" – можливо, не лише "слуг народу". Тож якщо зараз людина, яка вибудовує зв'язки контролю, буде втрачена, зникне і розуміння фракції того, що ОП може її контролювати.

Довідка. Олег Татаров – один з ключових посадовців міліції часів Євромайдану. Також він був адвокатом депутата Вадима Новинського та заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Юрчишин також зазначив, що спостерігає ситуацію, коли парламент на чолі з Дмитром Разумковим намагається відмежуватися від Офісу Президента.

"Наприклад, комітети можуть визнати неконституційними ініціативи президента про розпуск КСУ. Чи взагалі запропонувати альтернативний до президентського законопроєкт, чого раніше не дозволялося", – додав він.

Детальніше про справу проти Татарова, яку розслідує НАБУ – читайте тут.

Про шанс для Зеленського

Втратити таку людину як Татаров для ОП – в їхньому розумінні це буде величезною втратою. Хоча насправді, якби Офіс Президента очистився від таких людей як Татаров чи Венедіктова, у Зеленського з'явився б шанс показати, що він намагається боротися з корупцією.

Юрчишин наголосив, що Венедіктова до останнього намагалася не помічати корупцію депутата Юрченка. І лише після опублікування НАБУ відповідних матеріалів таки дала дозвіл на слідчі дії проти нього.