У фракції "Слуга народу" трапився скандал: депутат Олександр Качура вирішив подати до суду на свою колегу Єлизавету Богуцьку. Причина – депутатка критикувала його заяву про можливу закупівлю російської вакцини від COVID-19.

У "Слузі народу" розгорівся скандал між народними депутатами Олександром Качурою та Єлизаветою Богуцькою, повідомляє 24 канал.

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За що Богуцька критикувала Качуру

Причиною конфлікту між парламентарями стала заява Богуцької у фейсбуці. У ній вона критикувала Качуру за слова про можливу закупівлю російської вакцини від коронавірусу.

Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом вслід за моральним наставником – Віктором Медведчуком. Його вже й росТБ цитує, мовляв, мудрий такий політик,

– зазначила Богуцька.

Та додала, що їй "плювати, що там собі вирішив Качура вколоти". Однак вона наголосила, що занадто говорити про те, що він піклується про здоров’я української нації.

"Це ж треба взагалі бути тупим черевиком, щоб на українцях тестувати російський медичний напівфабрикат", – заявила нардепка.

Що їй відповів Качура

Нардеп пообіцяв судитися з колегою. А свою публікацію в соцмережі проілюстрував фото, на якому Богуцька зображена у в’язаній масці в сесійній залі Верховної Ради.



Скриншот посту Качури у фейсбуці

Що відомо про заяву Качури про російську вакцину

Він вважає, що Україна не може відмовлятись від ефективної вакцини, незалежно від того, хто її виробник.

Тому якщо доведуть ефективність російської вакцини, на думку нардепа, Україна буде зобов'язана домовлятись з РФ про закупівлю.